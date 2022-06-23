台灣大(3045)今(23)日舉辦股東會，為電信業壓軸，針對亞太電(3682)併入遠傳(4904)，日前遠傳董事長徐旭東火力全開，蔡明忠也正面反擊，他表示，「從未反對整併，但整併時換股比例應該是要合理」，不僅如此，他更直言，「過去頭腦不清，沒有趁早推動產業的轉型，也看到同業自許科技領導者，現在看來，大家頭腦都很清楚」。

由於遠傳董事長徐旭東日前針對與亞太電合併事宜，火力全開大嗆台灣大，直言「搞不懂世界上為什麼有人反對」、「有人頭腦好像很清楚、但又不清楚」。對此，蔡明忠今也首次做出回應，樂見產業整併，從未反對整併，但整併時換股比例應該是要合理，他更直言，過去遠紡對我們合併東信也曾提異議之訴，「承認過去頭腦不清，沒有趁早推動產業的轉型，也看到同業自許科技領導者，現在看來，大家頭腦都很清楚」。

該事件起源於今年4月，亞太電臨時股東會上討論併入遠傳事宜，身為亞太電第四大股東的台灣大也派代表參加，台灣大代表指出，依照企業併購法，台灣大不同意亞太電所通過與遠傳合併案，並放棄對相關合併案表決權，其也強調，如果依法經過股東會通過此合併案，將要求亞太電按當時公平價格收買台灣大股東持有股權。