俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛展開制裁包括禁運俄油，俄國隨展開反制，斷絕多個歐洲國家包括德國在內的天然氣供應。德國產業團體德國工業聯盟（BDI）則警告，若俄羅斯全面停止天然氣供應，歐洲最大經濟體德國將無法避免經濟走向衰退。

根據路透社報導，能源供應成為俄國與西方經濟角力的核心，在俄烏戰爭爆發前，歐盟的天然氣需求4成仰賴俄國供應，德國依賴程度更高達55%，斷供影響力不容小覷。德國聯邦工業聯合會（BDI）已將今年德國經濟成長預測從戰前的3.5％下調至1.5％。

俄國天然氣仍持續注入歐盟國家，俄國宣稱因西方制裁阻礙維修，導致供應速度減緩，其中德國天然氣供給重要管道北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1），目前僅以4成輸送量運作。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，由於俄羅斯減少天然氣供應，可能導致秋冬季節的天然氣短缺，德國已開始限制天然氣發電量，供電不足的部分只能以燃煤發電填補，並坦承「這是個痛苦的決定。」

雪上加霜的是，因供應吃緊，天然氣價格衝上創紀錄的水準，進一步推動通膨飆升，歐洲天然氣基準荷蘭天然氣期貨7月交割價，仍比1年前的水準高出逾300％。而且俄國供應天然氣速度下降，已嚴重影響到歐洲能否將儲氣設施填滿，值得注意的是，目前儲存量只有55%。

歐盟能源政策首長上月曾表示，為了降低對俄國能源的依賴，計劃在冬季來臨前聯合採購天然氣。但外媒引述分析師說法指出，在2大情況包括供給吃緊、企業協調不易等影響，該計畫恐難順利推動和執行。

俄國擴大能源戰，除了德國外，先前也接連切斷波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭、丹麥等國的天然氣供應。