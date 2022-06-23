星座運勢網站「星座看看」分析12星座分手的態度，像是巨蟹座手段最溫柔，獅子座非常絕情，雙魚座總是拖泥帶水，不愛了又給對方希望。

▍白羊座

白羊座提分手很乾脆，會清楚表達自己的感受，不太會留後路，不喜歡就是不喜歡了，也不會給對方任何希望。

▍金牛座

金牛座不太敢主動提分手，所以當他們想分開的時候，會故意做些對方受不了的事情，等對方自己開口，到時還會演出自己是被狠心甩掉的戲碼。

▍雙子座

雙子座很容易因為新鮮感過去了就想要分手，卻講得好像自己有多捨不得，兩人分開是不得已，其實只是因為膩了。

▍巨蟹座

巨蟹座的分手最溫柔，他們會在相處時慢慢給對方提示，讓對方有心理準備，真的分開後還能繼續當朋友，給予心靈上的支持。

▍獅子座

獅子座提分手很絕情，不愛了就會直接和對方一刀兩斷，不再有任何聯繫，有時甚至一通電話就結束彼此的關係，對方再怎麼哀求都沒用。

▍處女座

處女座分手的方法很高明，他會開始否定對方，讓感情逐漸冷卻，對方將會知難而退，不用等到他開口提分手，兩人自然就走到終點。

▍天秤座

天秤座面對許多事情總是猶猶豫豫的，就連分手時也很難下定決心，他們心中會感到很糾結，然後不斷被罪惡感折磨，等到受不了的時候才敢開口提分手。

▍天蠍座

天蠍座提分手時讓人感覺很真誠，他們會分析這段感情，讓對方清楚知道彼此不適合的地方，還會說服對方分開對兩個人都好，完全是洗腦大師。

▍射手座

射手座想分手就搞消失，像是蒸發在世界上，等到戀人心灰意冷才現身，到時分手也是自然而然的發展。

▍摩羯座

摩羯座分手覺得分手就只是給對方一個通知，告知自己要離開了，對方有什麼想法他完全不在意，反正這段感情就是結束了。

▍水瓶座

水瓶座提分手時就是真心話大爆發的時刻，會細數對方的缺點、自己不爽已久的地方，講一講彼此怒氣上來，就此分道揚鑣。

▍雙魚座

雙魚座提分手總是拖泥帶水、藕斷絲連，明明心已死，卻給對方無限的希望，所以往往分手後兩人還會牽扯一段時間才會正式結束。