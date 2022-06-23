台股加權指數24日開在15,305.51點，權王台積電（2330）開低在492元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）賣單調節，早盤股價再殺低，航運股長榮（2603）、陽明（2609）則在百元關卡附近奮戰，台股早盤下跌20餘餘點，指數續向下回測前波低點15,159。

美國聯準會主席鮑爾重申升息抗通膨的決心，但稱經濟衰退的可能性不能排除，再加上油價下挫拖累能源股，美國四大指數22日震盪走低。

道瓊工業平均指數6月22日終場下跌0.15％（47.12點）、收30,483.13點。那斯達克指數下跌0.15％（16.22點）、收11,053.08點。費城半導體指數下跌1.12％（29.67點）、收2,619.71點。

統一投顧指出，電子科技股成為殺盤重心，拖累23日指數重挫380點再創今年新低。

考量國際股市動盪，儘管聯準會主席鮑威爾重申抑制通膨的決心，但短期通膨問題難解，終端需求減弱，供應鏈庫存創新高，產業供需雜音多，且台股6月份以來，外資賣超台股不斷，期貨轉為淨空單，技術面各期均線呈空頭排列，中長期趨勢偏空，建議謹慎操作。

選股建議以汽車零組件、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。