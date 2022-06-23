知名YouTube網紅米砂（Misa）日前因跨界AV圈擔任監製拍攝《鮑魚遊戲》而紅到海外，事業一飛衝天的她，本月11日還開心宣布與交往1年的男友許緯伸結婚，可說是愛情、事業兩得意。不過，半年前她才砸下千萬購入新房的她，近日突然又表示「家中成員暴增」讓她想要換更大的房子，再度引起熱議。

私底下相當親民的米砂，去年11月曾在個人YouTube頻道公開新房，透露當時購買的價格為1300萬元的中古屋，但光是裝潢就花了170萬元，其中50萬元都是花在拆除舊裝潢上面，之後才能按照她親手繪製的設計圖，加上本身就從事裝潢統包的老公共同完成，也因為如此省下不少錢。

但沒想到米砂與老公才入住短短半年，昨（22）日晚間突然在IG限時動態上PO文，表示「發現計劃趕不上變化，家裡貓貓暴增，買的房子突然變很小，所以在考慮要不要賣掉再買更大的房子」。隨後她又再度發文表示「不小心點到高級區域的房價，背上億元的房價下到重創不起」。

事實上，米砂先前曾被問到當AV監製後的月收入，她也大方回答：「跟追蹤數差不多吧」而當時她的IG追蹤人數大約為67萬，意思就是她1個月的收入高達67萬台幣，幾乎是一般上班族的年薪，但私底下的她仍相當節省不做過多的花費，令不少人相當敬佩。