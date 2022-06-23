裕隆集團旗下中華汽車今日股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，致力於開發新能源商用車，將於今年第四季推出自主研發的全新車型；也發展多品牌事業來擴大經營規模，今年下半年將引進擁有英國血統的MG品牌在地生產與銷售。

中華車是輕小型商用車的市場領導者，去年稅後淨利41.82億元，每股盈餘7.67元，獲利能力創新高。

展望今年，內銷成車方面，嚴陳莉蓮透露，中華車將於第二季與第三季推出新年式 Eclipse Cross進口車與23 年式 Outlander 國產車，第四季推出菱利電動車改款與全新3.5 噸商用車；此外，在多元品牌事業發展策略下，第4季將導入MG 品牌車型，可讓公司產品線更趨於完整。

隨著新冠肺炎疫情及全球供應鏈緊繃局勢可望逐漸紓緩下，中華車將努力達成內銷整車4.4 萬台（含代工及進口）的目標。外銷市場方面，今年將持續深耕現有菱利及Delica 外銷市場，預估全年成車外銷可達約1500 台。

在轉投資事業，中華車投資的福建奔馳表現亮眼，去(2021)年銷售 3.7 萬台，較109年大幅成長24％，今(2022)年仍將持續提升產品競爭力，預估全年可突破4 萬台。

中華車自主設計開發的電動二輪車，其多元能源補充方案也獲得市場肯定。展望今(2022)年，將持續豐富產品布局、積極拓展專賣店並導入新商務模式，推動全年銷售成績持續成長。