今天在布達佩斯世界游泳錦標賽場上傳來驚悚一幕，美國25歲女泳將阿瓦瑞茲(Anita Alvarez)在比賽時竟出現昏厥狀況，因此沉入水底，幸好她的教練富恩特斯(Andrea Fuentes)隻身衝進水下將她救起，接受治療後目前沒有大礙，而可怕的是這已不是她首次發生。

During the synchronized swimming at the World Cup in Budapest, Anita Alvarez, an American athlete, appeared to have passed out, and sank to the bottom of the pool and had to be rescued. pic.twitter.com/etSazfnog2 — Sharing Vaccine storiesofinjury 🐭 (@ReportAnInjury) June 23, 2022

美國女泳將阿瓦瑞茲參加韻律游泳單人自由自選項目，卻意外於比賽中昏厥沉入水底，狀況相當驚悚，好在她的教練下水將其救上岸，隨後現場人員也跟進幫忙，讓阿瓦瑞茲上到擔架，而身旁女子隊員看到此景更悲痛到落淚，畢竟當時阿瓦瑞茲是無呼吸的狀態，恐有生命危險。

之後教練富恩特斯面對媒體《馬卡報》採訪表示：「當下實在令人恐慌，我不得不跳進去泳池救她，因為救生員沒有這樣做。我很害怕，因為我看到她已經沒有呼吸了，但現在她情況良好。」而教練透露阿瓦瑞茲接受了醫護處理，要在當地時間周四進行全天休養。

更讓人憂心的是阿瓦瑞茲之前就曾出現過昏厥情況，發生於去年巴塞隆納奧運資格賽。阿瓦瑞茲今年才25歲，是墨西哥裔美國人，2014年高中畢業後開始她的游泳生涯，主攻水上芭蕾項目，並代表美國參加了兩次世錦賽，這回是她第三次征戰。