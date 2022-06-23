今天在布達佩斯世界游泳錦標賽場上傳來驚悚一幕，美國25歲女泳將阿瓦瑞茲(Anita Alvarez)在比賽時竟出現昏厥狀況，因此沉入水底，幸好她的教練富恩特斯(Andrea Fuentes)隻身衝進水下將她救起，接受治療後目前沒有大礙，而可怕的是這已不是她首次發生。
美國女泳將阿瓦瑞茲參加韻律游泳單人自由自選項目，卻意外於比賽中昏厥沉入水底，狀況相當驚悚，好在她的教練下水將其救上岸，隨後現場人員也跟進幫忙，讓阿瓦瑞茲上到擔架，而身旁女子隊員看到此景更悲痛到落淚，畢竟當時阿瓦瑞茲是無呼吸的狀態，恐有生命危險。
之後教練富恩特斯面對媒體《馬卡報》採訪表示：「當下實在令人恐慌，我不得不跳進去泳池救她，因為救生員沒有這樣做。我很害怕，因為我看到她已經沒有呼吸了，但現在她情況良好。」而教練透露阿瓦瑞茲接受了醫護處理，要在當地時間周四進行全天休養。
更讓人憂心的是阿瓦瑞茲之前就曾出現過昏厥情況，發生於去年巴塞隆納奧運資格賽。阿瓦瑞茲今年才25歲，是墨西哥裔美國人，2014年高中畢業後開始她的游泳生涯，主攻水上芭蕾項目，並代表美國參加了兩次世錦賽，這回是她第三次征戰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。