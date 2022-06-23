國民黨基隆市長參選人謝國樑23日凌晨在臉書發文，指今年2月發布「未來民調」的民調公司及特定媒體，再與他聯絡，表示將發布一份民調結果，並詢問他的看法。謝國樑在臉書公開發文，並提出3點質疑。

今年2月18日，謝國樑便質疑同一家民調公司發布的民調結果，該民調結果指出，若藍綠對決，則蔡適應領先謝國樑近8個百分點。謝國樑質疑，該民調於2月17日下午發布，但調查時間卻寫著16、17日晚間，他嘲諷是「世界上第一份來自未來的民調」。

謝國樑22日受訪時也表示，目前正透過司法訴訟希望取得今年2月公布「未來民調」的民調公司與特定媒體的民調資料，以釐清事實。但22日晚間他又接到特定媒體的來訊，表示將發布民調結果，並想詢問他的看法。

謝國樑23日凌晨在臉書發文，公開質疑民調公司及特定媒體立場：

1.首先，貴公司明明屬於正國會派系，卻屢次跟特定候選人緊密合作，難道不應該稍微避嫌嗎？還是就直接明目張膽為特定候選人做有利的民調？

2.民調為求呈現當下民意反映，通常會做完就公布。明明是超過一周前就做好的民調，卻苦苦等蔡適應委員被正式提名後第二天公布，這樣不會人覺得刻意操作嗎？

3.民調在納入候選人的題目設計上，實在有夠荒謬！時代力量陳薇仲議員已經正式宣布參選，卻被排除；反觀台灣民眾黨立委邱臣遠並未正式宣布參選，卻刻意被放入，刻意納入或排除某些候選人，實在令人匪夷所思！