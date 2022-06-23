針對遠傳董事長徐旭東暗指台灣大「自己合併卻反對別人合併」，台灣大董事長蔡明忠強調，從未反對產業整併，只是換股比例條件要合理，現在也樂見「大家頭腦都很清醒，一起轉型」。

台灣大哥大今天舉行110年股東會，由蔡明忠親自主持，率領總經理林之晨及經營團隊共同出席，說明110年營運績效及未來經營策略規劃。

蔡明忠表示，5G開台2年，透過合理定價，市場良性競爭，台灣大全年合併總營收新台幣1561億元，稅後純益為110億元，每股盈餘3.9元。

蔡明忠表示，在5G、電子商務、家用寬頻三大引擎驅動下，台灣大110年再創佳績，營收年增17%，帶動合併EBITDA轉為年增6%，續約5G用戶月租費增幅達26%，加上好速系列、mo幣多及Disney+等三大獨門專案與全方位服務的助攻，用戶ARPU提升有成，帶動行動服務營收年成長1%，是自105年以來首度轉為年增。家用寬頻也在疫情需求與好速案共同推動下，營收年成長幅度擴大到13%。

蔡明忠表示，去年底與台灣之星完成合併契約簽署，期盼主管機關核准使得發揮更大效益，此舉可望關掉一個3G網路和部分5G基站，為節能減碳目標前進，這是台灣對世界和自己做出的巨大貢獻。

他說，預計合併台灣之星後，台灣大的行動用戶將達980萬，創造規模經濟的同時，也預期透過綜效的發揮促使獲利成長，產生穩定自由現金流量及財務規劃彈性，提升股東報酬與客戶滿意度，也帶動產業整併潮。

不過先前亞太電信股臨會通過與遠傳合併案，股東之一的台灣大哥大曾表達異議，引發遠傳董事長徐旭東質疑，搞不懂有人自己合併，為何反對別人。

對於徐旭東意有所指，蔡明忠回應，「樂見產業整併，從未反對產業整併」，只是整併時所有股東權益要顧到，換股比例和條件應該要合理才行。

蔡明忠進一步提到，「對於這位有所質疑的同業，過去也曾對台灣大合併東信時提出異議」。

蔡明忠也自我調侃過去腦袋不清楚，沒有讓台灣大趁早轉型，現在欣見同業也自詡科技公司，「大家頭腦都很清醒，一起轉型」。

另外，他指出，台灣大今年正式成為國內第一家加入國際再生能源倡議組織RE100的電信業者，承諾2040年百分之百使用再生能源，更提升「永續發展委員會」層級至董事會，由董事長及全體獨立董事共同擔任委員，宣示2050年達成淨零排放的目標。（編輯：潘羿菁）1110623