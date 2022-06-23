中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日確診後，發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝、社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組組長石崇良也接續確診。昨莊人祥已現身記者會，但陳時中因快篩陽，僅外出上班卻未參與記者會。對此，台大感染科主治醫師李秉穎表示，「沒有重症就很萬幸了，打3劑還是有機率重症的」。

莊人祥昨日表示，指揮官沒有出席記者會，但上午仍有到疾管署上班，主持會前會。指揮官自我要求較高，雖然快篩還是有2條線，其中1條線比較淡，未來參與記者會的機會會越來越高。

李秉穎今接受廣播節目專訪時，主持人詢問為何陳時中那麼多天都還是陽性，他表示，陳時中屬於高風險對象，年紀也大，每個人體質不一樣，年紀、共病不一樣，有的人比較久，如果沒有重症就很萬幸了，打3劑還是有機率重症。至於有沒有私訊指揮官表示關心？他則表示「沒有，讓他好好休養，不要去打擾人家」。