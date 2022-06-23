櫃買興櫃市場掛牌熱潮，繼昨（22）日達發（6526）、浩宇生醫（6872）、高福-新（4773）等3家同日掛牌興櫃買賣後，坦德科技（6867）、全福生技（6885）兩家公司也接續在今（23）日掛牌興櫃一般板，每股掛牌價分別是36元、35元。

根據櫃買中心資料顯示，坦德科技主要從事車用光學射出件，例如液晶顯示器用的導光板、膠框、車用 LENS、車用照明組裝及相關模具之研發、生產及銷售等業務，興櫃主辦券商為宏遠證券，產業別為光電業。

坦德科技2021年營收為3億3,347萬元，稅後盈餘1,393萬元，EPS為0.56元；自結今年前4個月營收1億3,072萬元，稅後盈餘1,169萬元，EPS為0.33元。

全福生技主要從事新藥開發，興櫃主辦券商為富邦證券，產業別為生技醫療業。全福生技2021年稅後虧損1億544萬元，每股虧損1.78元；自結今年前4個月稅後虧損4,785萬元，每股虧損0.69元。