論文門爆新進展！彭文正點名1450+817狠嗆一句話 再指「這人」串通LSE內部人員

論文門再爆出新進展，旅美學者林環牆昨（22日）在臉書公布LSE（倫敦政經學院）被認定提供不實資料的消息。而因此案遭提告誹謗、滯留美國至今並遭通緝的前主播彭文正也在臉書發表了看法。

長期追蹤「論文門案」的旅美學者林環牆，昨在臉書表示，LSE最高權力機構過去在答覆ICO（英國資訊特任官辦公室）的調查徵詢時，否認持有蔡英文的所謂「博士口試委員名單」及「口試報告」，意外洩露LSE法務主管海恩先生過去遭質疑以不實文件隔海串供，而英國一審行政法庭於今年6月20日剛出爐的判決書中，認證所謂的「海恩串供事件」！

彭文正今（23日）針對此事發布貼文，首先開嗆道「1450+817，自己查字典一字一句看英國行政法庭判決書」，英國行政法院明確裁定：2021年3月31日，LSE內部的電子郵件中，提及所謂的外部委員的名字Mr. ZZ（其實就是Richard Dale），是由蔡英文片面提供的偽證。

彭文正也點名，這些偽證「就由法務部駐英國的惡官『Kristen S. T. Chen』，串通LSE內部人員，將這些偽造的證據送給北檢，當成起訴我的偽官方證明」。