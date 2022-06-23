台灣大(3045)今(23)日股東會，通過每股配發現金股利4.3元，董事長蔡明忠與遠傳(4904)董事長徐旭東，繼去年股東會因電商收入是否應該納入電信議題各有看法後，今年雙方又針對電信整併議題隔空交鋒，蔡明忠強調，從未反對整併，但維護全體股東之權益也很重要，合併時候的換股比例、合併的條件應該是要合理才行。

電信業合併為今年電信業重大事件，台灣大將合併台灣之星，遠傳也將合併亞太電，屆時台灣將回到電信三雄競格局。回顧去年遠傳董事長徐旭東、以及台灣大董事長蔡明忠就針對momo電商獲利是否應該納入電信業話題，雙方均在自家股東會上「陳述己見」，今年話題則轉到電信合併話題，蔡明忠今強調，台灣大樂見產業整併，但維護全體股東之權益也很重要，從未反對整併，但維護全體股東之權益也很重要，合併時候的換股比例、合併的條件應該是要合理才行。

蔡明忠表示，台灣大努力推動台灣之星合併案，主要是目標著眼於讓5G頻譜發揮更高效益的整合、提升行動通訊基礎建設的建置成效、帶動產業重整並促進節能減碳。

蔡明忠表示，在5G、電子商務、家用寬頻三大引擎驅動下，台灣大110年營收年增17%，帶動合併EBITDA轉為年增6%，續約5G用戶月租費增幅達26%，加上好速系列、mo幣多及Disney+等三大獨門專案與全方位服務的助攻，用戶ARPU提升有成，帶動行動服務營收年成長1%，是自105年以來首度轉為年增。家用寬頻亦在疫情需求與好速案共同推動下，營收年成長幅度擴大到13%。

台灣大2021年全年營收1561.1億元，EBITDA為331.2億元，營業利益160.5億元，稅後淨利109.9億元，每股純益3.9元。

台灣大今股東會也通過每股配發現金股利4.3元。