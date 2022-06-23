電信整併成兩位董事長戰場，被遠傳董事長徐旭東暗指頭腦不清楚，台灣大哥大董事長蔡明忠今日自嘲，「過去頭腦不清，沒有讓台灣大趁早轉型」，強調從未反對產業整併，只是換股比例要合理，現在也樂見同業頭腦都清醒，一起轉型。

台灣大哥大今天舉行股東常會，蔡明忠被問到敏感的合併問題時，表示他「樂見產業整併，從未反對產業整併」，只是整併時所有股東權益要顧到，換股比例和條件應該要合理才行。

蔡明忠說，遠東集團旗下事業，過去也對台灣大合併東信時提出異議，不過台灣大若能合併台灣之星，行動用戶將達980萬，創造規模經濟的同時，也預期透過綜效的發揮促使獲利成長，產生穩定的自由現金流量及財務規劃彈性，提升股東報酬與客戶滿意度，也帶動產業整併潮。

蔡明忠說，期盼主管機關能核准與台灣之星的合併案，使得發揮更大效益，可望關掉一個3G網路和部分5G基站，為節能減碳目標前進，這是台灣對世界和自己做出的巨大貢獻。

台灣大哥大在5G、電子商務、家用寬頻三大引擎驅動下，台灣大110年再創佳績，營收年增17％，帶動合併EBITDA轉為年增6％，續約5G用戶月租費增幅達26％。

加上好速系列、mo幣多及Disney＋等三大獨門專案與全方位服務的助攻，用戶ARPU提升有成，台灣大行動服務營收年成長1％，是自105年以來首度轉為年增，家用寬頻也在疫情需求與好速案共同推動下，營收年成長幅度擴大到13％。