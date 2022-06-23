國民黨台北市前議員羅智強（左）與父親羅阿玉（右）的合影。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨台北市前議員羅智強昨日（22）刊出父親51年前的退伍令，羅父於民國50年4月7日退伍，羅父軍銜為一等兵，擔任職務為步槍兵。羅表示，當年父親退伍時才23 歲，讓他不禁感嘆，那是一個父母用勞力汗水，換一家溫飽的艱辛年代，多虧他們的付出才有幸福的今日。此文吸引超過1.1萬網友按讚，不少人驚呼羅與父親長得真像。

羅智強昨日在臉書發文，刊出父親當年退伍令的照片，表示父親是一等兵、步槍兵，他於民國48年4月8日入伍，50年4月7日退伍；一吋的大頭照的父親當年才23歲，國字臉、天庭飽滿，眉宇間有一種青澀又純樸的味道，讓他感受到一股履行職責，保家衛國的正氣。

面對父親的退伍令，羅智強有感而發，表示看著好年輕的父親，想著那好遙遠的歲月，那是一個父母用勞力汗水，換一家溫飽的艱辛年代；父母年輕的辛苦掙來了子女的今天，而做子女的，最想看到的就是父母的微笑。

此文獲得超過1.1萬個讚、超過250則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「年輕的樣子和強哥有像！」「你跟爸爸真的長很像耶！」「看著看著不禁眼眶濕了，讓人感動想哭」、「這張退伍令很有紀念價值」、「珍貴的照片！父執輩的長輩都是和蔣公出生入死、顛沛流離，抗戰一路來到台灣，沒有蔣公就沒有今日的台灣」、「年輕時用生命悍衛國家，漂洋過海建設臺灣，了不起的一代！令人敬佩！」