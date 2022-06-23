俄羅斯近日因途經立陶宛、進出俄屬飛地加里寧格勒的貨物鐵路運輸受歐盟制裁影響，揚言報復立國。立陶宛防長艾努沙斯卡斯今天說，網攻是俄方較可能採取的手段。

艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）在國會接受媒體採訪表示，當武裝部隊由非理性的人領導，任何事都可能發生。他研判俄方將刻意挑釁，但立、俄發生傳統軍事衝突的機率不高，原因包括俄軍實力不足，因此網路攻擊幾乎是莫斯科可採取的唯一手段。

艾努沙斯卡斯強調，立陶宛與北大西洋公約組織（NATO）盟友密切關注區域情勢，也已作好應對準備。他呼籲各界不需過度解讀莫斯科的言語恫嚇，因為這正是莫斯科宣傳、資訊戰一部分。

立陶宛外交部20日表示，依據3月15日通過、6月17日生效的歐盟第4波對俄制裁，禁止俄羅斯途經立國、在加里寧格勒州（Kaliningrad）與俄羅斯其他地區之間運送遭歐盟制裁的貨品，首波受影響的是俄產鋼鐵和其他鐵金屬製品。

外交部強調，這並非立陶宛單方面或額外採取的行動；作為成員國的立陶宛不過是遵循歐盟規範，不允許俄羅斯借道運輸遭制裁貨品。未被納入制裁的貨品及一般旅客仍持續正常經鐵路往來加里寧格勒與俄羅斯其他地區

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歐盟支持立陶宛的說法。外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）20日強調，俄方指控立陶宛「封鎖」加里寧格勒、在歐盟之外單方面制裁俄羅斯，這完全與事實不符、純粹是宣傳說詞。

值得注意的是，歐盟相關制裁針對不同貨品有不同的生效時間：繼6月17日的俄產鋼鐵和其他鐵金屬製品後，7月10日生效的是水泥、酒精製品，8月10日是煤炭、其他固態礦物，12月5日則是石油和石油製品。

俄羅斯和歐盟評估，在加里寧格勒州與俄羅斯其他地區之間往來的貨品，近50%屬於遭歐盟制裁項目。加里寧格勒位於立陶宛、波蘭之間，未接壤俄羅斯其他地區，鐵路等陸路運輸需借道立陶宛，但境內也有不凍港可用於連接加里寧格勒與俄羅斯其他地區。

立陶宛政府指出，俄方明知3月通過的歐盟第4波對俄制裁6月起將分階段實施，卻在國內外發表針對立陶宛的不實指控。總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）說，俄方指控立陶宛破壞國際法準則，大概是因為自己從來沒有遵守國際法的習慣。

維陶塔斯馬格努斯大學（Vytautas Magnus University）社會和政治學系教授馬捷基斯（Gintautas Mažeikis）21日接受立陶宛國家廣播電台訪問時提到，俄方對立陶宛可能採取的挑釁行動包括侵犯空域、水域和陸地邊界，干擾經貿活動，網攻等。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）規劃月底訪問白俄羅斯，屆時俄、白俄雙方是否將與周邊國家的關係達成協議，值得關注。

俄羅斯政府官員和國會議員近日屢揚言報復立陶宛「封鎖」加里寧格勒和其他「仇俄」行為，包括宣稱將動用一切可行手段「捍衛國家利益」、讓立陶宛失去歐盟成員國身分、取消蘇聯1991年承認立陶宛獨立的決定等。

此外，在官方宣傳推波助瀾下，俄羅斯輿論近日也日益活躍討論，是否終於該採取行動借道白俄羅斯、波蘭，「打通」連接加里寧格勒與俄羅斯其他地區的通道。

由於立陶宛是北約成員國，一旦俄羅斯對立陶宛發動軍事攻擊，將相當於挑釁整個北約、進一步衝擊區域與全球安全。立陶宛政府呼籲各界勿隨莫斯科官方宣傳起舞時，也表明必須為任何可能的威脅預作準備。