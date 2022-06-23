受到升息、通貨膨脹及消費者需求下降等利空因素影響，近期台股表現相當疲弱，有投資人想進場抄底，但可能「越抄越底」出現虧損，財經網紅胡采蘋就在臉書上分享，朋友的妹妹以買房為由向朋友借了1千萬，但竟拿去融資買股票，甚至最後遭到斷頭，如今又需要用錢，讓她不禁感嘆，「用錢無紀律的家人真是最可怕的坑，一生沒有無底洞在身邊，才是無比幸運。」許多網友也感慨表示，「家裡最怕出現賭徒和毒鬼。」

胡采蘋在個人臉書專頁上發文表示，先是提到家裡有三個小孩，除了大弟求學期間曾因急用向她借了2萬之外，她從來不擔心彼此（金錢狀況），平時她們還會討論市場議題或財務自由的話題，然而胡采蘋也說，直到長大後，她才發現能夠做到這樣的家庭並不容易，並舉朋友為例。

胡采蘋透露，身邊有個朋友，朋友的妹妹以買房為由向朋友借1千萬，結果竟拿去融資股票，但最近股市不好，朋友的妹妹遭斷頭，現在又要再用錢。朋友的遭遇讓胡采蘋感嘆，「每次聽到這種故事真是頭皮發麻，用錢無紀律的家人真是最可怕的坑。」

此外，胡采蘋也提到，一生沒有無底洞在身邊，才是無比幸運，「好的家人才是真正金湯匙，千金不換。」文章引起網友們熱烈討論，許多人紛紛留言表示，「完全同意！在聽過周遭許多朋友的家庭故事，好的家人真的是無比幸運」、「無法當富二代真的沒關係，不要當負二代就好」、「家裡最怕出現賭徒和毒鬼」、「財務邊界劃清楚真的超重要。」