路透社報導，根據特斯拉一份內部備忘錄，該美國電動車大廠擬在7月的第一和第二周暫停上海廠大部分的生產，以進行廠區升級作業。

該備忘錄指出，在廠房升級之後，特斯拉的目標是到7月底，上海廠的產出能再創新高，更進一步邁向其每周生產22,000輛汽車的目標。

知情人士此前曾透露，上海封城兩個月導致特斯拉上海廠原定於5月中旬達到每周生產8,000輛Model 3和14,000輛Model Y的計畫延後。

上海自6月1日解封後，當地企業已逐步復工復產，根據中國國家電網上海市電力公司發布的最新數據，6月前三周上海全社會用電量已回復至2021年同期的92.48%，規模以上工業企業用電量回復至去年同期的99.59%。特斯拉上海廠在5月中旬恢復兩班制作業，到6月中旬該廠的產能利用率已100%恢復。

根據路透社之前看到的備忘錄，自6月中旬以來，上海廠每周的Model 3和Model Y電動車總產量為17,000輛。

特斯拉執行長馬斯克周二在一場經濟論壇上表示：「我們的限制主要來自於原材料取得和擴產能力，我們將盡一切所能迅速提高生產能力」。

特斯拉上海廠本季產量估將較今年第一季減少逾三分之一，因中國的清零防疫封控措施導致上海廠生產中斷所造成的衝擊超出了馬斯克原先的預期。

根據中國乘用車協會的數據，去年特斯拉的全球交車數達93萬6,000輛，其中一半來自於上海廠的貢獻，中國製特斯拉電動車主要是內銷，但也有銷往歐洲和澳洲等海外市場。

其官網顯示，現在澳洲客戶要等到2023年第一季才能收到Model Y，歐洲客戶最早要到今年第四季才能取車，而中國客戶需等待約10到24周才能收到中國製的特斯拉電動車。