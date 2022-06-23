台灣大學一名醫學系一年級學生，日前因無聊再重考學測，結果又考上台大醫學系，連面試也通過，引發網友熱議，台大教務處註冊組長李宏森表示，由於醫學系一直以來都不列備取，多數考生及家長認為佔用名額，已和該生討論是否要退掉原來的學籍再重新報到，未來也會建議醫學系可斟酌列一些備取生，不過他強調，學生重考是個人權益，並未違反規定。

李宏森今（23）日受訪時表示，查核相關規則後，確認學生重考是個人的權益，至於本來就已是台大醫學系在學的一年學生，不影響他重複報考醫學系的權益。

李宏森指出，該名考生實際上表現也非常優秀，包括學測、第二階段審查、筆試、面試及做實驗等等，都符合學系相關標準，因此列為正取生，最後則看該生是否要報到，在沒有列備取生的情況下，只會錄取正取生。

李宏森說，因為台大醫學系申請入學多年來都維持不列備取，今年醫學系正取是50名，未列備取，醫學系事後得知該生是在校生，有重複錄取狀況，有和學生聯繫、討論，是否要退掉原來一年級學籍，再重新錄取為新生，或是不進行全國統一分發，若不進行全國統一分發的情況下，名額會留到7月的分發入學，所以名額不會浪費。

李宏森表示，經過這件事後，因有部分家長及考生認為有佔用名額的疑慮，事後也有和醫學系討論，建議未來申請入學可斟酌列一些備取生，但這要醫學系自己內部招生會議討論，才能決定，若有調整，最快下個學年度適用。

不過李宏森強調，學生重考是權益，大部分的學生都是想更上一層樓，考到更理想的學系，但該生本生已是醫學系再重考，可能要深入了解個人想法，這部分不便多做評論。