網紅鄧佳華先前拍了謎片後炒熱了一波話題，最近他突然更新臉書動態，自稱和辣模吳芸帆交往，鄧佳華後來認錯是亂講話，讓吳芸帆反倒被質疑是想靠鄧佳華炒人氣。對此，吳芸帆曬出鄧佳華5月就曾敲她的截圖，氣憤說：「如果真的想炒作 ，那為什麼我不五月就答應佳華的邀請，一直講我要炒作會比較開心」。

鄧佳華先前曾瘋狂追求親子台的「香草姐姐」李宜軒，最近他將對象改為在IG擁有20多萬粉絲的網紅模特兒吳芸帆，先是改狀態自稱交往中，之後稱是誤會，吳芸帆則好心說：「單純前兩天有公開活動佳華是粉絲，佳華有來探我班所以拍了很多我的照片，謝謝佳華的支持及本來就支持我的粉絲，然後我也沒注意到『佳華』行為直接掛穩交，我也已經請他移除了，大家也不要在（再）去罵我或他 」。

吳芸帆擁有火辣身材、甜美臉蛋，IG有上萬粉絲。（圖／翻攝自micky_wu0611 IG）

鄧佳華昨天又接著發文：「芸帆妳的心情還好嗎，雖然我無法真的去愛妳，但我們依然還是很好的朋友，感情是不能勉強的」，引來網友一片狂酸，而吳芸帆反倒被網友酸有陰謀要靠鄧佳華炒作，連吳芸帆的媽媽也說：「這樣炒他也可以增加知名度，下面留言妳蹭他熱度」，吳芸帆則無奈說已經發文澄清，「他（鄧佳華）只是想讓我紅而已，讓更多人認識我啦」，「但我覺得點到為止就好」。

吳芸帆曬出跟媽媽對話截圖。（圖／翻攝自micky_wu0611 IG）

吳芸帆更強調，自己沒有要靠鄧佳華炒新聞，如果真的有這些意圖，早在鄧佳華5月發私訊約吳芸帆出來拍影片時，她就會答應，不會等到最近才莫名傳和鄧佳華交往，對她好處不大，其他粉絲心疼說：「辛苦了」、「少數的酸民不用放心上 ，真心的鐵粉不會因為酸民去誤會的，時間會沖淡一切」、「我覺得一直以來他都一直以此方式來蹭他人熱度」、「審慎交友是上策，此等敬而遠之」。