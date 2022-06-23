（協作型機器人廠商Universal Robots（UR）推出負重能力高達20公斤的UR20。圖／廠商提供）

協作型機器人領導廠商 Universal Robots （UR）近日宣布擴增其產品線，推出負重能力高達20公斤的UR20。UR20展現UR的創新能力，全新關節設計除了可加速生產週期，更能處理重型物料；1,750 公厘的臂長則是專為歐盟標準棧板的最大堆疊高度所設計，全面改寫包裝與堆棧模式，占地面積小的特點也讓企業能在現有廠房中保有更多作業空間。

在堆棧作業外，Universal Robots 預期 UR20 適用於焊接作業、物料處理、機台上下料與操作等應用場景，也同樣能和廣大合作夥伴生態系打造的創新解決方案結合。

Universal Robots總裁Kim Povlsen表示，全新定義升級的UR20，並非現有機種的放大版，而是UR深耕業界17年來技術不斷演進的最新成果，除了重新打造機械手臂之外，我們同時保留引以為傲的直覺化使用者介面。UR20的優勢包含加速生產週期、處理重型物料、臂長升級與占地面積小等，更整合進階軟體強化技術，提供使用者前所未見的運動控制能力。

Universal Robots於2008年推出世界上首台工業用協作型機器人，此後更透過 UR+ 生態系整合逾1,100家系統整合商、經銷商與獨立合作夥伴，共同打造協作型機器人專用的組件、套件與應用程式。Universal Robots迄今已售出逾5萬台協作型機器人，全新的UR20 匯集過去的客戶體驗與回饋，不僅代表著首款的新世代協作型機器人， 也將推升產品線佈局到全新境界。

Kim Povlsen進一步說明，UR20的問世是UR重視客戶的最佳證明，我們致力發展高品質的工藝技術、令人驚豔的北歐設計，從軟體到終端夾具提供絕佳的用戶體驗。高負載的UR20能實現端到端（E2E）自動化，協助客戶透過協作型機器人處理新任務。UR20僅為一個開端，我們將重新定義自動化的下一步，讓全新系列產品皆具備創新特點，期待與各位共同見證未來願景。

UR20將與UR+夥伴Robotiq在今年六月德國慕尼黑Automatica展會上共同展示堆棧功能。 UR20預計2022年第四季末開放預購、2023年第二季開始出貨。