VMware近日宣佈,榮獲Google Cloud 2021年度最佳基礎架構現代化技術合作夥伴獎(2021 Google Cloud Technology Partner of the Year Award for Infrastructure Modernization)。作為Google Cloud的合作夥伴,VMware協助雙方共同客戶加速企業雲端轉型方面,所取得的成就獲得了極大的認可。VMware和Google Cloud共同協助零售、電信和製造等行業的客戶使用 Google Cloud VMware Engine加速企業級應用的雲端現代化改造進程。

VMware超大規模合作夥伴副總裁Gregory Lehrer表示,VMware和Google Cloud正在透過緊密的合作協助客戶加速其雲優先戰略,全球的企業都將從中受益。Google Cloud的認可證明顯示我們都十分重視透過協助客戶使用Google Cloud VMware Engine實現應用、工作負載、基礎架構和消費模式的現代化,從而帶來最佳的收益。

Google Cloud全球獨立軟體發展合作夥伴和通路副總裁Bronwyn Hastings表示,該獎項肯定了VMware在協助客戶取得成功方面的付出,以及在Google Cloud上所提供的創新、具有影響力的基礎架構現代化解決方案。恭喜VMware成為我們的年度最佳基礎架構現代化技術合作夥伴。我們期待繼續與VMware共同通過雲技術為客戶建立和創造更多商業價值。

透過將Google Cloud VMware Engine與VMware Cloud Universal相結合,企業可以: .與本地環境相比,三年內平均節省38%的總運營成本。 .平均每年節省超過200萬美元的成本。 .使用現有的VMware和Google Cloud工具,平均節省11.5萬美元的用工成本。 .實現100 Gbps的東西向私人網路絡和高可用性,單個叢集的正常執行時間服務等級協定(SLA)達到99.99%。