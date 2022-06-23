全球指標性GPS及智慧穿戴領導品牌Garmin積極投入企業ESG，結合自身專業能力，以聯合國SDGs中的6項為目標，並著重於「環境的永續」、「教育的培力」及「照顧同仁與家人」三大主軸，為永續議題付諸實際行動。同時，為響應政府2050淨零碳排目標，進行溫室氣體盤查，透過ISO 50001能源管理系統提升能源效率，積極投入再生能源的使用規劃。

為對環境生態與珍稀動物盡一份力，Garmin近日與和泰集團共同進行「台灣原生動物守護計畫」，開發推出TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資，透過提醒功能降低行車對石虎及其他珍稀動物的危害，同時提升車主道路安全。近期也與桃園養工處及霄裡國小合作植樹計畫與溼地教育，企業內部亦透過食農教育，攜手全體員工支持石碇永安社區茶農的友善耕作，以保育國際級瀕危的台灣原生種食蛇龜，以及平溪的里山林下養蜂等生態保育，今年五一勞動節，自主發起了石虎的公益捐款活動予台灣石虎保育協會，以長期捐款為目標，與員工齊心保育台灣原生物種。

Garmin亞洲總經理王正偉表示，Garmin一直致力為車主打造更安全便利的行車環境與智慧導航服務，同時也非常關注道路環境的生態保育議題。為了讓車主在盡情遊覽台灣山林之美時，也能保持自然生態的永續發展，2021年起即推出「動物路殺熱點路段警示」功能，並全面導入車用衛星導航產品中，期盼透過路殺熱點警示，與車主一同守護台灣野生動物。今年Garmin擴大與和泰集團共同合作，導入TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資，除了持續為車主打造安心用路環境，更重要的是希望讓台灣珍貴的保育動物有一條安全回家的路，與車主共同守護台灣美麗豐富且特有的野生動物生態環境。