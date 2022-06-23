影帝周潤發出道以來累積大量經典戲劇作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角和兩屆金馬獎最佳男主角，更赴演員最高殿堂好萊塢演戲，演技深受肯定；67歲周潤發早已過著半退休生活，平時更喜歡慢跑和登山，近日被路人直擊在餐廳吃飯，消瘦身型引起外界注意。

日前有網友發文，稱在香港的一間茶餐廳遇到周潤發，周潤發獨自一人吃早餐，似乎點了一碗餛飩，還特意用了小碗盛湯，目擊網友透露周潤發吃飯時很專注，旁邊也沒有人去打擾他，和普通人沒什麼不同。不過網友表示周潤發吃早餐的時候，動作有些緩慢，不管是拿筷子還是吃東西都是慢吞吞的，讓人看完後感到有些心疼。

周潤發吃完早餐準備離開茶餐廳，不少路人看到後上前詢問能不能合照，周潤發都親民答應，甚至主動拿起粉絲的手機掌鏡，做法非常紳士，照片中周潤發頭戴一頂黑色帽子，還是能隱約看見發白的頭髮，他一身黑色運動裝，看起來身型有些消瘦，讓外界不免擔心他的健康狀況。

先前有網友巧遇跑步中的周潤發，周潤發穿著全套黑色運動服，頭上戴著黑色帽子專注地在街上慢跑，雖然已經穿得很低調，發哥擁有185公分身高，在人群中格外顯眼，明星光環根本藏不住；發哥跑步時被路人認出來，他也主動跟對方揮手打招呼，一點都沒有巨星架子，十分親民。