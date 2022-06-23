恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜昨（22）日表示會「負起全部責任」，深夜恩恩爸即在臉書提出7項疑點，並質疑侯友宜上午才說「扛起責任」，下午就改口「交由司法調查」，說法反覆、以拖待變。恩恩爸今強硬提出要求，侯友宜一定要帶消防、衛生局長為此事負責、道歉，消防、衛生局長下台；至於侯市長為民選市長，年底是否能連任，交由選民判斷。

恩恩爸今受訪時表示，他在臉書提出的7個疑點的確需要被討論，從11段橫向錄音檔聽到這些問題點，需要新北市政府好好說明。昨天上午侯市長說會扛起責任，但沒說「扛起責任」的具體作為，所以他希望侯市長啟動行政調查，並將內部調查及送交CDC的報告提交出來，結果下午侯市長就改口，行政調查已交由司法調查。恩恩爸語氣氣憤，指侯「說法反覆」。

恩恩爸說，他所列出的問題，包括新北市獨創的SOP到底是誰制訂？還是沒有答案，衛生局擁有至高權力的派車權限，卻沒考慮緊急確診病患的就醫需求，制訂的人是衛生局陳局長嗎？還是侯友宜「侯大市長」？請說明並負責，因為你們設計一個非常糟糕、要人命的SOP，卻沒有備援計畫。

恩恩爸認為，侯市府說法繞來繞去，不覺他們有誠意想解決問題和負起責任，且市府目前與他處於斷線狀態，完全無人與他聯繫，是在「以拖待變」。

另外，恩恩爸也想知道4月14日消防局勤務中心的指揮官的誰，為什麼施小姐聯繫雙和醫院和衛生局都沒說出關鍵字，每次聯繫都不知道病程，有這種訊息傳達不準確的情況。

至於提告的部分，恩恩爸表示，目前還在聯繫討論細節，用什麼法條和對象都還有待商榷。