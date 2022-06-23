一般人如果在路上遇到喜歡的明星都會難掩興奮之情，但若是在蜜月期間遇見「偶像」應該還是會在乎一下另一半的感受，才能避免衝突。但一名女網紅日前卻在網路上抱怨自己的丈夫在度蜜月時，遇到了前AV女優卡莉法（Mia Khalifa）整個人異常興奮讓她相當不悅，沒想到本尊知道後竟要求網紅老公買包向她道歉，而價格曝光也令網友驚訝不已。

根據外國媒體《Ladbible》的報導，一名女網紅瑪麗耶拉（Lya Mariella），日前在TikTok上PO影片抱怨自己的老公，與她前往法國巴黎度蜜月時，在一家餐廳裡巧遇了前AV女優卡莉法，老公當下就變得「異常興奮」，還不斷傳訊息向他的男性友人炫耀見到卡莉法本人，讓她感到相當不高興，也毀了瑪麗耶拉度蜜月的好心情。而影片一PO出後立即吸引大批網友轉發、討論。

沒想到最後也傳到了卡莉法的手裡，她看到影片後立即在下方留言表示「女孩，我男友也一直在玩手機，不如我們把他們都拋下，明天一起去購物」，令瑪麗耶拉大吃一驚也立即高興地回覆「我現在就在對街的愛馬仕，歡迎妳隨時加入」，接著卡莉法也再次回覆她「很好，他欠妳一個鉑金包」後，就立刻與瑪麗耶拉會合。

數小時候，瑪麗耶拉再度PO出她與卡莉法的同框影片，並表示自己老公真的為她買了一個柏金包表達歉意，而卡莉法也在一旁見證這一切，結果皆大歡喜。不過，報導中還指出，整部影片雖看起來相當和樂，但瑪麗耶拉老公所購買的柏金包，價格相當於一棟房子的首付款，可見這代價有多驚人。