國民黨縣市長提名近尾聲，日前攸關市長提名的民調引發紛爭，黨副秘書長王育敏昨(22日)說，黨中央在6月份曾分別委託十分與全方位公司做內參民調，第一份民調第一名是智庫執行長柯志恩，第二份民調納入前高雄市副市長李四川、前衛生署長楊志良，排序前三名為李、柯與楊。民調曝光後，引發網友熱議，有網友認為「川伯就說不選 ! 放他進去是搞啥名堂？」「真得很納悶很奇怪！為何又是把想選的張亞中沒放入呢？」

對於日前傳出的黨內高雄市長民調排序，王育敏也澄清，黨中央在6月份曾分別委託十分與全方位公司做內參民調，作為參考重要依據，第一份民調排序前3名是柯志恩、高雄市議員陳麗娜、立委陳玉珍。她說，第二份民調納入前高雄市副市長李四川、前衛生署長楊志良，排序前三名為李、柯志恩與楊。

至於王育敏所公布民調排序，與之前外傳民調不盡相符，王澄清之前外傳的是假民調，不是事實。而此兩份民調曝光後也引發網友在《LINE TODAY》、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有人說「李四川就不要選，KMT是有病嗎...？」「支持張校長繼續前行」、「陳玉珍最好」、「支持楊志良最強棒」、「桃園為何不民調？」「亂七八糟」。