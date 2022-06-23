全台最大台北國際食品展疫後首度回歸南港展覽1館及2館開展，除了匯聚23國1,097家參展商使用3,105個攤位，規模更較去年成長133％，隨疫情降溫，23日預估湧進更多專業人士參觀，預計三天參觀人流將超越2萬人。

今年系列展出全球優質美味、食品加工/包裝機械、包裝材料與餐飲設備，完整呈現食品產業供應鏈；主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出，飲食不僅提供人類生存所需的營養，亦是文化的象徵，並拉近人與人之間的距離。

參展的國家館高達18國，包括第二屆參展的立陶宛館，以及美、日、韓等熱門館，今年更是擴大展出規模，帶來精釀啤酒、高品質人蔘、特選咖啡豆、頂級進口肉品等各國商品；立陶宛農業部更期透過與台灣的合作進入亞洲市場。

而由農委會率領的103家廠商組成的臺灣館，今年帶來產地直送的精選蔬果、魚肉等新鮮食材及創意農產零食等優質產品，更首度攜手米其林餐盤獲獎餐廳baan Taipei，以料理秀的型式展示臺灣在地特色食材的好味道。

至於臺灣食品加工機械和包裝機械因品質優良、價格具競爭力而享譽國際，今年機械設備重要指標大廠包含安口機械、金瑛發機械、國倉機械以及百城機械，加上兆酆機械、益芳封口機、奇美企業以及本源興等包裝大廠，更展現臺灣智慧製造堅強實力。

貿協指出，針對受邊境管制無法來臺的國際買主，亦同步辦理國際食品通路商線上採購日、清真食品採購洽談會、以及食品包裝機商機日視訊洽談會，深化國內業者與國際買主鏈結。此外，更首度導入數位科技，運用5G手機辦理行動洽談會，連線國外買主至參展商實體攤位，透過鏡頭呈現產品細節並進行洽談，提供全新觀展體驗。