在美國總統拜登及財政部長葉倫、商務部長雷蒙多都有意推動放寬對大陸加徵關稅。但美國貿易代表戴琪22日最新表態表示，「在我看來，中國的關稅是一個重要的籌碼，貿易談判者從不放棄籌碼」，更認為「取消關稅對控制短期通膨的效果可能是有限的」。

據觀察者網引述彭博社22日報導，戴琪22日在參議院聽證會上回答田納西州共和黨參議員比爾‧哈格蒂提問時表示，「在我看來，中國的關稅是一個重要的籌碼，貿易談判者從不放棄籌碼」。

戴琪補充表示，拜登政府的關鍵挑戰是將這一槓桿轉化為一項戰略方案，以加強美國的競爭力，並在大陸將繼續發揮作用的全球經濟中捍衛美國的利益。

她承認關稅和其他貿易工具可以幫助改善美國經濟在中長期的競爭地位，但悲觀的認為「取消關稅對控制短期通膨的效果可能是有限的」。

根據路透稍早引述消息人士指出，拜登正在加緊白宮討論是否取消對一系列對大陸商品的關稅以抑制通貨膨脹，但在下周26日至28日舉辦的G7峰會之前可能不會做出任何決定。