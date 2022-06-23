最近各地溫度不斷飆高，許多民眾身上布料越穿越少，近來前往小琉球的東港東琉線候船碼頭，就有位綁著馬尾的正妹，僅穿件比基尼在大街亂逛，從手中的大、小包行李來看，似乎是想攔下計程車搭乘，有人拍下這幕畫面PO到網路上，瞬間吸引網友目光，其中有人認出妹子真實身分，直喊夏天就要到了。

這名正妹拉遠看身形完美。(圖/爆廢公社 FB)

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》，一連PO出3張照片，地點就在東港東琉線碼頭，有位上圍豐滿的正妹穿著藍色比基尼，站在路邊想攔下計程車，似乎是不在意街道上人來人往，就已經穿清涼比基尼，還想盡量減少身體布料，甚至小可愛竟還只遮住一半，有網友見她著裝大膽性感，身體都快要受不了。

正妹提著行李廂四處看有無計程車。(圖/爆廢公社 FB)

這3張照片瞬間引起上萬網友暴動，齊喊「改邊有點尷尬耶」、「每年夏天我要去海邊」、「這個一定很彈」、「聽說台灣最美的風景是人」、「不能只有我看到」、「男生穿三角褲會不會被帶走」、「只能說，她很會展露出自己最棒的一面」、「去看完她的推特之後...」、「夏天為大地帶來Ｘ水」。

正妹Twitter也曾自曬清涼站在超商買東西。(圖/倪娜 Twitter)

正妹Twitter有超多大尺度照片。(圖/倪娜 Twitter)

事實上，這名比基尼正妹名叫倪娜，真實身分還是名英文老師，翻開她的推特帳戶多半是大尺度美照，舉凡低胸洋裝、辣妹套裝或比基尼照都有，甚至拍下多張暗黑系美女圖，自露女性的私密身體部位，另外她也很常PO出吞吐等自拍吸引眼球，畫面不適合兒童觀看，只能說網友PO文撿到來頭不小的正妹。