海軍S-70C反潛直升機昨天疑因尾翼失控墜地，機上四員受傷。海軍司令部參謀長蔣正國中將今天在國防部例行記者會上表示，事故原因還在調查，不過目前檢視了通聯紀錄，沒有提及機械問題。

海軍新聞稿昨天指出，反潛航空大隊一架S-70C 反潛直升機執行試飛科目操作時，「疑似裝備故障」於左營神鷹基地本場跑道重落地。蔣正國說，這是初步依照塔台人員目視情形以及飛行員口述，研判疑似為飛機喪失尾翼的效能，有關確切肇因仍待後續調查確認。不過根據目前檢視的通聯紀錄，沒有提及機械問題。

海軍S-70C機型自1991年成軍以來，發生四次一級飛安事件。蔣正國表示，針對飛行安全的部分，會持續藉由人員嚴格訓練、落實考核機制，並針對這次調查結果檢討精進作為。

蔣正國指出，正駕駛陳中校、副駕駛鄭上尉，主要是臉部與肢體的撕裂傷還有肋骨骨折為主，目前均以適當處理治療完成，意識清楚生命跡象穩定。檢驗士郭姓士官長主要是軀幹、四肢二到三度商燙傷面積達20％，已經實施清創手術，狀況穩定，收容於左營分院燒燙傷病房。機工長劉姓士官長比較嚴重，目前全身二到三度燒燙傷，面積達95％，有蛛網膜下腔出血，已經實施清創與抗生素治療，刻正搶救治療中。

對於MH-60R採購案被美方拒絕，反潛戰力汰舊換新受阻，蔣正國強調，海軍會依照國防部指導與防衛作戰需求持續爭取合適的反潛航空兵力。