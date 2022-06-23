5、6月受鋒面影響，出現連續降雨，連帶影響新北市西瓜開花結果期，北海岸淡水、三芝、石門3區西瓜陸續出現植株黃化、著果率低狀況，經農改場、農糧署等單位視察後，確認農損面積達20.61公頃，因此農委會也辦理理西瓜農業天然災害現金救助，即日起至7月1日提供每公頃6.2萬元的救助額度。

農業局指出，淡水、三芝、石門西瓜種植面積約44.86公頃、年產量達821公噸，前陣子連續降雨，影響西瓜結果，農友反映田區果實寥寥可數，經區公所勘查生長不良填區，發現多數西瓜授粉不良、著果率低，直接影響果實生育，因此立即向中央爭取取農業天然災害救，而農委會也核定相關災害補助，並通知3區公所受理農民申報。

農業局長李玟表示，單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受霪雨影響損害達2成的農友，即日起可攜帶身份證件、印章、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需攜帶土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，前往受災地的區公所申請補助。