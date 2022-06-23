精英(2331)今天股東會，小股東關心大同(2371)經營階層異動，是否會影響精英？董事長鍾依文表示，這個問題比答案跑得快！這個問題也干擾員工的穩定，大股東會親自到精英向員工說明，穩定員工的信心。鍾依文強調，精英不走老路，不做車尾燈，今年精英的營收一定是正成長，3年內（以接任董事長起算）要達到全年營收500億元（估2024年）。

鍾依文表示，不要去怪手上牌不好就不想打，要從怎樣把牌打好來思考。目前精英的成績也已經做出來了。今年首季獲利勝過去年全年，營運的第一階段，石頭擠出水已經達到了。在新業務方面，精英也投入開發智能充電樁(Smart EV Charger)，為求與目前市場上他牌充電椿有所區隔，精英率先投入80A快充技術，該產品將結合OCA協會所制定OCPP2.0協議的線上管理平台，讓精英電腦在智能充電樁上具備獨特競爭優勢。

鍾依文強調，員工向心力是無敵的，在未來一年半，景氣前景不會樂觀，對每個行業都一樣，不是單只有精英。但承諾未來的成長會讓股東驕傲。

提升員工福利方面，去年精英所執行的七箭齊發包括專案晉升、薪資特調．潛力種子人才等。精英今天股東會通過提撥110年獲利的6%約554.8萬元，為員工酬勞，而董事酬勞則不予配發。