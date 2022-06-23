內部裝潢斑駁，已經成廢墟。（港務公司提供／高雄洪靖宜傳真）

內部裝潢斑駁，已經成廢墟。（港務公司提供／高雄洪靖宜傳真）

一旁海上御廚也同樣老舊。（港務公司提供／高雄洪靖宜傳真）

香港知名海上餐廳「珍寶海鮮舫」14日離港前往東南亞維修，沒想到出海5天後在西沙群島水域沉沒。但其實在台灣也有類似的海上餐廳，就是21年前宣布倒閉的「海上皇宮」，目前已破敗不堪，宛如廢墟般，滯留在高雄港，目前港務公司已承接，並將委外盡速拆除。

「海上皇宮」當年耗資8億元，2000年5月在真愛碼頭風光開幕，海上餐廳和氣派裝潢也成功引發話題，但營運4個月左右就傳出積欠員工薪水等經營糾紛，約10個月後就宣布倒閉，其中港務公司成最大債權人。2013年因高雄要迎接「黃色小鴨」，港務公司將海上皇宮拖到旗津港勤船渠，被放置至今。

目前海上皇宮仍漂在海上，但大門殘破不堪，經海風吹及日曬下門面變白，因荒廢許久許多裝潢都已經斑駁失修，一靠近船邊可見破洞生鏽，抬頭看木材已經腐蝕，另外一處海上御廚也同樣老舊，已經是座廢墟，難以與過往繁華模樣連結上。

港務公司表示，海上皇宮公司現積欠高雄港務分公司約3000多萬元，目前海上皇宮公司的2艘工作平台船，由臺灣高雄地方法院於今年6月14日進行第二次變賣，因無人應買，高雄港務分公司考量該船隻長年滯港，且海上皇宮公司均未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、他船停泊權利及港區形象甚鉅，由高雄分公司於現場表示承受意願，並已繳納價金完竣。

該船隻等到高雄分公司取得拍定證明及完成點交後，儘速依《政府採購法》辦理船舶委外拆除等相關作業，以維護高雄港區船舶航安。