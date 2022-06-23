自今年3月31日酒駕新法上路以來，基隆監理站23日首度上網公告酒駕累犯名單。公布內容包括酒駕累犯完整姓名、照片於臺北市區監理所網站。基隆監理站表示，公布酒駕累犯資訊是希望讓民眾警惕，切勿酒後駕車，確保用路人交通安全。

依據新修訂道路交通管理處罰條例規定，111年3月31日酒駕新法上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，在10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分外，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

23日基隆監理站公告的酒駕累犯名單僅有1名，邱姓男子在109年11月2日酒駕，又於111年5月28日再次酒駕遭警方攔查開單，臺北市區監理所已於官網設立酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容依中央規定，公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

基隆監理站呼籲駕駛人「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖酒後駕車上路，應找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，萬一發生交通意外更是遺憾終身。

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