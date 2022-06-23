（圖／今周刊提供）

2022年對保險業而言，肯定不是一個好年。

台灣產險風暴還在最後收拾戰場的階段，最後要賠付600億元、800億元？還是高達1千億元，還在角力拉鋸，但另一廂的壽險公司，已經在醞釀一個可能更迫近、更狂猛的風暴…。

隨著美國聯準會啟動升息循環，引發全球金融資產價格回檔，根據金管會公布，到今年4月底止，台灣整體壽險業淨值蒸發超過1兆元，從2.7兆元跌到剩1.69兆元，減幅近4成，整體產業淨值比只剩約5.5％，距離法定的3％底線，已經不算太遠。

根據金管會規定，檢視壽險資本狀況的頻率是每半年一期，若連續兩期淨值比跌破3％、或是資本適足率跌破200％，就要依《保險法》第149條，啟動改善措施，金管會會根據嚴重程度，從限制商品、限期提出增資、財務或業務改善開始增資，不然就強制接管，如果到達資本嚴重不足並且沒有依主管機關規定期限完成增資、財務或業務改善計畫或合併者，期滿後算起90天內，就有被接管、勒令停業清理或命令解散處分的可能，也就是所謂的「早期改正措施」。

所以，保險公司通常只要有跌破的可能時，就會立即規畫增資，以免業務發展受到影響，因此，6月初，金管會保險局已經收到來自新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽、第一金人壽及一家外商分公司等5家壽險業的增資申請，這波增資金額合計超過200億元。

但是，目前為止還只是升息的初升段，6月15日，美國聯準會猛爆性一口氣升息3碼，主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，今年下半年可能繼續升息7~8碼，台灣壽險業的「超級龍捲風」就要颳起了嗎？

多數人恐怕都沒想到，在2026年正式迎接IFRS 17——號稱保險業的大魔王之前，眼前先有一座巨型冰山眼看要迎面撞上了，有幾家業者可能就要挺不過去眼前這一關？而你手中用來降低人生風險、規畫未來財務的一份份保單，若是來自這些紅色警戒的保險公司，當然也得提高警覺，因為，一旦公司失守，你的保單權益很可能就要不保了！

壽險公司因為手上持有許多股票與債券，因此利率對壽險業最直接的影響就是一旦利率上升，馬上造成手上大批債券價格的下跌。此外，今年以來全球股市大幅回檔，指標的美國道瓊指數下跌已超過15％的幅度。

6月中，聯準會不但一口氣升息3碼，也對外暗示若通膨未見改善，今年可能還要再升息5~7碼，此前，已經因為升息衝擊而讓淨值蒸發兆元的台灣壽險業，能否承受這波跌幅？

尤其台灣壽險業的海外投資部位之龐大，才會在這次美國升息中，因為持有超大部位的美債，以致淨值總額馬上下跌，「如果美國持續升息，這部位的市場價格還很有得跌！」一位資深的保險學者提醒。

就連5月底中央銀行發布一年一度的「金融穩定報告」，都特別示警「壽險業的海外投資曝險」，報告中舉出，台灣壽險公司海外投資占比高達9成的美元曝險，顯然連央行都注意到了事態嚴重。

只是大象轉身需要時間，如果當年台灣社會用十多年的時間養成這隻巨獸，現在，或許需要更長的時間去消化它，在此過程之中，必須承受利率、匯率的雙重高壓影響，而漫漫黑夜的隧道，還沒看到盡頭的曙光。