在美國出生的女星曲艾玲，以流利而字正腔圓的口條聞名，在台灣各大典禮、活動中都能看到她的身影，而她在美國待到10歲才隨爸媽返台，曲艾玲在節目上吐露，剛回來時因為不會中文，竟在學校遭到霸凌，挨巴掌還被罵「白癡」、「雜種」。

曲艾玲作客《命運好好玩》節目，聊到當年返台的慘痛經驗，透露爸爸特地將她送進一間私校就讀，覺得這是學習中文的好機會，轉學第一天，老師讓她在黑板上寫下自己的名字，她就照媽媽教她的，寫了「曲艾琳」，殊不知爸爸幫她辦理護照時，寫的是「曲艾玲」，於是老師就在她寫的名字上畫了大叉叉，念她怎麼連自己名字都不會寫。

沒想到此事成了她在校被霸凌的開端，當時下了課，她被同學們嘲笑「哪來的雜種，長一副中國人的樣子，不會中文真的很奇怪」，而她當時只會說中文，不會寫也不會讀，猶記第一次國語考試她才拿8分，老師因此打她50多下，班長笑她是「白癡」，還打了她一巴掌，之後有次作業，老師規定大家要寫2頁半，結果曲艾玲只寫了1頁半，老師當著大家的面揪住她的頭髮要剪掉，理由是頭髮太長「腦汁都被頭髮吸收」。

在學校因中文不好被嚴重霸凌，可是曲艾玲沒被打垮，反倒發憤圖強，1年半內從最後一名拚到全學年第15名，而被霸凌的事情她沒跟媽媽說，擔心媽媽知道後會殺去學校，就這樣一直將苦痛憋在心裡，直到長大後媽媽才知道這件事情，很是心疼，如今曲艾玲成了兩個孩子的媽，會特地了解孩子在學校的狀況，但也教育孩子，遇到事情盡量想辦法自己解決，覺得這些經歷，都會成為成長的能量。