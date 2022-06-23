民進黨竹市黨團總召李妍慧反批民眾黨「做賊喊抓賊」，並稱辭職才是責任政治的展現。（王惠慧攝）

立委高虹安23日批評，新竹市正副市長雙雙離職，讓45萬市民形同孤兒，是國內外罕見，民進黨竹市黨團總召李妍慧反批民眾黨「做賊喊抓賊」，稱辭職才是責任政治的展現。至於對市政的影響，沈慧虹回應，後續會有代理市長，市政不會停擺。

民眾黨竹市黨部23日舉行記者會，高虹安盤點竹市下半年，至少有市立棒球場、光復路綠門戶計畫、香山運動中心、兒童探索館等8項以上，需要驗收及持續監工的重大建設。

高虹安指出，這些建設預算動輒上億至十幾億，但竹市正副市長，雙雙請辭打選戰，若中央派任無民意基礎代理市長，如何替市民主持大局？

高虹安也以企業比喻，一般勞工辭職至少提早30天向雇主預告，認為正副市長不該隨意訂下6月底、7月的離職日，批評「在業界哪有這麼隨興的事？」

針對高虹安的說法，民進黨竹市黨團總召李妍慧反批民眾黨是「做賊喊抓賊」，她強調，無論是林智堅或沈慧虹，辭職才是「責任政治」的承擔。

市議員劉康彥也說，難道對民眾黨來說「戀棧、不辭職」才叫負責，「帶職參選、腳踏兩條船」才叫負責？他也說，市民都在等著看，高虹安是不是「為自己留後路」，非得腳踏兩條船、帶職參選。

對於辭職後市政工作如何延續，沈慧虹也回應，這8年來市府團隊訓練有素，包括公道三，兒童醫院、新竹棒球場等建設也都開花結果，後續也會有代理市長，市政工作不會因此停擺。