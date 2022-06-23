國民黨下周三中常會可望徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯上午受訪表示，「在這個黨裏面任何事情都要有心理準備」下周三應該是有這個機會與可能，但「中常會的徵召過去其實常常有彩蛋發生」，在未確定前，任何事都可能發生。

柯志恩指出，現在備戰時間已經不夠，下周三人不管是誰出線，那個人都要趕快整裝下高雄，做最後戰鬥準備；若最後確定提名她，她在南部高屏大生活圈長大，北漂這麼久要回去，高雄就會是未來深耕、延續方向，這點無庸置疑。

柯志恩說，一直希望黨應從現在開始，培養高雄優秀在地人才優先，也給黨中央很多時間做在地人才尋訪，但如果黨中央與地方黨部短時間沒辦法找到，市議員又有高度共識，「此時此刻國民黨最低迷的時刻，沒有理由不為黨全力以赴」。

至於考慮參選轉折點，柯志恩說，高雄市長選舉是艱困選戰，她之前不是不為黨而戰，但隨秘書長黃健庭與高雄市黨部都做了徵詢人才努力，也跟黨籍市議員溝通，從4月起隨時間愈來愈逼近，慢慢形成共識是她，然後事情就是這樣子了，周一拜訪高雄市議會不是轉折點。

對黨內民調領先，卻引發孫文學校校長張亞中質疑。柯志恩表示，張希望知道民調結果，想知道自己為什麼不是第一，她也想知道為什麼她的民調這麼高，認為黨中央應該適度的把明確數字告訴想要知道的人，不過她不會主動要求看民調。

但柯志恩也說，選策會提名誰參選縣市長，參考民調只是一部分，在地議員共識更會是他們主要考量點。

中午要拜訪前立法院長王金平，柯志恩說，王在高雄在地那麼久，她需要去詢問王高雄整個狀況，也強調不只是選舉，很多時候也會跟王有溝通。

對於民眾黨釋出善意，柯志恩說，當然希望能夠贏得最多人支持，對民眾黨第一時間溫和回應深深感謝，「柯P對柯P應該會有比較大的好感」，民眾黨立委蔡壁如也是屏東人，公開場合一時之間比較客氣。