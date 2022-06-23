國東台東專科學校高職部陳虹如（左二）多次代表學校參加全國競賽屢獲佳績。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

國東台東專科學校高職部13名學子透過技職繁星計畫順利摘星，其中土木科陳虹如以土木與建築群全國第2名的優異成績，錄取國立雲林科技大學建築系。指導老師張恒瑋說，她可錄取更前段的校系，但因她鍾愛中南部老建築氛圍，選擇對磚造歷史有深入研究的雲科大。陳虹如說，父親從事土木建築工作、母親是照服員，希望未來結合兩者，回饋故鄉。

藉由技職繁星計畫，陳虹如在全國群脫穎而出，以第2名錄取雲科大。指導老師張恒瑋表示，陳本可錄取更前段的校系，如國立台灣科技大學、國立台北科技大學等，但她熱愛傳統建築，加上喜歡中南部老建築的氛圍，最後選擇到對磚造歷史與古蹟修復有深入研究的雲科大建築系就讀。

陳虹如說，擔任照服員的媽媽經常分享工作上的事情，她因而了解到許多個案的居住環境並不適合長輩起居，「老人家的生活模式，一定跟建築有關，會相互影響」。希望將來能運用所學，從老建築延伸到「如何做出適合老年人的房子」，也藉此喚起大眾對長照議題的關注。

從小熱愛繪畫與模型製作，加上父親從事建築相關領域，耳濡目染，陳虹如選擇東專土木科就讀，在校期間各項專業都在水準之上，多次參加全國競賽屢獲佳績，並取得丙級測量技術士、丙級建築製圖應用(手繪)技術士、丙級建築製圖應用(電繪)技術士、乙級工程測量技術士等4張證照。

陳虹如表示，高職3年在老師張恒瑋及張凱翔的照顧與栽培下，不斷精進專業能力。即將成為大學新鮮人的她說，未來4年除了繼續做喜歡的模型，有空也要到處參觀各式各樣的老建築，相信能獲得啟發。