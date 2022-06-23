大陸國務院常務會議22日召開，透過各方面抓緊糧食生產，讓今年夏糧小麥增產豐收已成定局、雜糧雜豆產量略增，油菜籽產量明顯增加，玉米等夏播已近8成，早稻和秋糧長勢良好。

大陸農業農村部相關負責人表示，今年全國「三夏」小麥大規模機收從5月28日全面展開，由南向北快速推進。截至6月21日，四川、湖北、河南、安徽、江蘇、陝西、山東、河北、山西等9省已收穫3.01億畝，收穫進度達99.2％，全國大規模機收基本結束。

由於穩物價對穩經濟大盤至關重要，而糧食穩產增產是穩物價、提升糧食安全保障能力的關鍵措施。大陸國務院常務會議指出，夏糧豐收和秋糧基礎好來之不易，為全年糧食穩產提供了堅實支撐。

根據新華網報導，會議中也要求繼續壓實責任，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤（6.5億噸）以上，並要抓好夏糧收儲，鼓勵多元市場主體收購，保質保量入庫。要不誤農時落實夏播面積，抓好玉米掃尾播種，穩住雙季晚稻，落實大豆玉米帶狀複合種植任務。要做好秋糧田間管理，防範洪澇、夏伏旱、病蟲等災害。

另根據中國農業科學院和國際食物政策研究所聯合發佈《中國農業產業發展報告2022》、《2022全球糧食政策報告》指出，今年大陸農業生產持續良好，糧食總產量將超過去年，預計將達到1.38萬億斤（6.9億噸），棉油糖果蔬生產穩中向好，畜產品和水產品供應穩定。