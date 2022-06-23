6月即將結束，今年也過去大半，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖下半年運勢，其中屬羊、豬的人要注意健康，屬牛、兔、狗的人要注意人際關係，人緣方面可能會出現問題。

▍生肖鼠

遇帝旺催旺官祿，紅艷星旺婚姻，水生木旺催旺貴人，同時，又遇羊刃破壽，天狗破財。整體來看是喜憂參半，既有令人心煩的事，也有意想不到的驚喜。

▍生肖牛

下半年屬牛人健康無病，還有紅鸞旺婚，感情美滿，再加上財官兩旺，能得到滿滿的收穫。但寡宿的出現，提醒屬牛人要注意自己的人緣。

▍生肖虎

逢虎年，生肖虎下半年運勢依舊不樂觀。有伏屍、劍鋒等多種不吉之星出現，各方面都會受到阻礙。好的一點是祿元宮遇到文昌貴人，人緣宮遇到月德貴人，人緣比較好。

▍生肖兔

有貴神催祿落在祿元宮，利事業，有桃花貴人落在婚姻宮，利感情，遇到天乙貴人，能獲得不錯的進帳。不過人緣宮也受到損害，有得有失。

▍生肖龍

人緣宮遇天德貴人，福元宮有福星高照，偏官催祿在祿元宮，事業不錯。但婚姻宮有空神出現，不利感情婚姻，壽元宮與財富宮都受不吉星曜影響，整體來看，還是不太順利的。

▍生肖蛇

生肖蛇與寅虎相害，下半年仍舊不太如意，婚姻宮遇孤辰，祿元宮走進絕地，愁憂的事很多。不過，人緣宮遇到天乙貴人，還有偏財出現，意味著也能有一些收穫。

▍生肖馬

遇到三合帝旺貴人，大吉大利，將星催貴在祿元宮出現，事業不錯。同時，又在財運宮遇到正財，婚姻宮遇到胎運，可以說是處處吉利。

▍生肖羊

婚姻宮有養運旺婚，福元宮遇到龍德貴人，人緣宮遇到國印貴人，祿元宮有正官催祿。不過壽元宮遇到歲克壽宮，再加上小耗的出現，健康財富不佳，整體上還是有喜有憂的。

▍生肖猴

壽元宮遇到長生保壽，人緣宮遇到驛馬催貴，婚姻宮遇到月德貴人，這幾方面運勢還是不錯的。但是下半年屬猴人依舊受歲君影響，刑歲破祿，還是要謹慎一點。

▍生肖雞

福元宮有天廚貴人增福元，沐浴桃花落在婚姻宮，財富宮遇到納音助財，身邊有不少助力。不過，祿元宮遇六厄剝官，還是潛藏著不少危機。

▍生肖狗

三合太歲大吉大利，婚姻宮遇到冠帶大運，華蓋催祿在祿元宮出現，壽元宮遇到歲合保壽，整體上喜事多多。但又遇七殺局，破壞人緣，要留心身邊的人。

▍生肖豬

婚姻宮遇孤辰，婚姻不佳，祿元宮遇祿神催官，事業不錯，人緣宮遇六合大貴人，大吉大利。與此同時，也遇劫煞，會給健康帶來威脅。

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