女星元元（吳婕安）擁有32E魔鬼身材和天使臉蛋，因個性單純可愛，被網友封為「呆萌女神」，在IG擁有近百萬粉絲，最近夏至天氣一天比一天熱，元元也大方脫了，秀出在沙灘上的兩件式泳裝照，可見她傲人上圍僅用一塊布遮住，乍看沒有爆點，下張照片見她彎腰前傾，雪白北半球呼之欲出，引來網友稱讚是壯麗美景。

26歲的元元活躍於各大綜藝節目，曾上過《國光幫幫忙》、《綜藝玩很大》等，自2018年走紅以來出過3本寫真書。今年3月她傳出結婚，自己在IG限時動態分享維基百科的配偶欄截圖，上面可見元元的伴侶是男星「許凱皓」，讓她傻眼回應：「我什麼時候結婚，我自己不知道？」

對此，許凱皓後來也澄清都是謠言，「大家我還沒有結婚」，而許凱皓先前演出過《我的老師叫小賀》，之前情人節曾邀元元跟林莎現身自己的YouTube，和「雙女神」合作拍攝幻想約會特輯，由於兩人在鏡頭前太過相配，或許才引來秘婚傳聞。

元元外型亮麗、氣質清新，又有不科學的火辣雙峰，上月她在Youtube頻道難得分享自己雙胞胎妹妹的真面目，原來是在社群網站也有高人氣的直播主琦琦，兩人還一起同框一起泡溫泉，大秀姊妹倆的優質基因。今稍早，元元曬出泳裝照片，寫下：「夏日炎炎，今天的風是34°C」，可見她紮著兩條辮子，身上穿著黑色平口泳衣，彎腰露出深邃美溝，引來粉絲回應：「越來越有料了啦」、「為什麼一個人吃三桶炸雞、5杯飲料還可以這麼瘦」、「旁邊那兩條拉了會掉嗎」、「我找不到足夠的詞來形容這壯麗的美景」。