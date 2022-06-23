台灣大哥大董事長蔡明忠23日表示，受到疫情影響，今年股東會開放視訊同步進行， 5G開台至今二年，隨著4G/5G走向合理化，整個電信市場走向良性競爭。

台灣大主要業務均表現亮眼，2021合併總營收為1,561億元，稅後純益為110億元，每股盈餘3.9元。

在5G、電子商務、家用寬頻三大引擎驅動下，台灣大2021年再創佳績，營收年增17％，帶動合併EBITDA轉為年增6％，續約5G用戶月租費增幅達26％，加上好速系列、mo幣多及Disney+等三大獨門專案與全方位服務的助攻，用戶ARPU提升有成，帶動行動服務營收年成長1％，是自105年以來首度轉為年增。家用寬頻亦在疫情需求與好速案共同推動下，營收年成長幅度擴大到13％。

蔡明忠指出，去年與台灣之星簽合併合約，期盼主管機關核准，能夠使5G頻譜及行動基礎建設發揮更高效益，朝節能減碳，永績發展目標邁進，因為可以關掉一個3G網路，全世界都在朝永續目標前進，這是台灣可以對世界也是對自己可以做出的巨大貢獻。

台灣大努力推動台灣之星合併案，目標著眼於讓5G頻譜發揮更高效益的整合、提升行動通訊基礎建設的建置成效、帶動產業重整並促進節能減碳。

蔡明忠說，預計合併台灣之星後，台灣大的行動用戶將達980萬，創造規模經濟的同時，也預期透過綜效的發揮促使獲利成長，產生穩定的自由現金流量及財務規劃彈性，提升股東報酬與客戶滿意度，更因此帶動產業整併的浪潮。

台灣大除了探索碳足跡、AI及物聯網應用，也加速轉型為新世代網路科技公司，以行動整合固網導入5G技術，並結合集團資源，豐富數位內容服務，為未來虛實整合打開無限的天空。

台灣大除了追求成長、照顧股東權益，也持續不懈推動ESG，以提升公司整體價值。蔡明忠說，今年台灣大哥大正式成為國內第一家加入國際再生能源倡議組織RE100的電信業者，承諾最遲2040年百分之百使用再生能源，2050年達成淨零排放的目標，期待政府與企業共同打造永續台灣。