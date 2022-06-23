大陸國務院總理李克強22日主持召開國務院常務會議，會中指出消費是經濟的拉動力，是當前推動經濟運行回歸正軌的重要發力點，促消費政策能出盡出，並要進一步釋放汽車消費潛力，透過包含活躍二手車市場、支持新能源汽車消費、完善汽車平行進口政策等三招，要讓今年增加汽車及相關消費約2000億元（人民幣，下同）。

根據《經濟參考報》引述無錫數位經濟研究院執行院長吳琦表示，今年以來，受疫情以及原材料短缺等因素影響，汽車消費增長承壓。近期中央有關部門不斷釋放促進汽車消費的政策信號。本次會議聚焦二手車、新能源汽車、平行進口車3個領域的問題進行綜合施策。

吳琦說，再結合前期的購置稅減徵、汽車下鄉、取消限購等政策，可以看出，近期政策主要有3個特點，包含政策發布速度快、範圍廣；力道超出市場預期，以及對新能源汽車政策力道進一步加大。

而此次國務院常務會議上則具體提出3招。第一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非營運二手車，從8月1日起全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，10月1日起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行單獨簽注管理、核發臨時號牌。

第二是支持新能源汽車消費，指出車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。第三是完善汽車平行進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費約2000億元。