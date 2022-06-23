結婚講究門當戶對，現在仍有許多人無法接受女高男低。一名在食品廠當烘焙師傅的男子，近日去女友家作客，卻因職業的關係慘遭對方父母洗臉，導致兩人最後以分手告終，這樣的結局也讓原PO懷疑人生。對此，律師呂秋遠分析，雙方的結局會這樣，從來都不是配不配的問題，而是女方從來就不夠愛你。

呂秋遠今在臉書發文說，一名在食品廠當烘焙師傅的男子，近日慘遭女友父母洗臉「配不上」，因為女友是小學老師，很多人認為兩人是「女高男低」的組合。如今被洗臉後，讓他發現不管自己多努力，似乎工作的產業就決定了一個人的所有，許多長輩對於產業選擇的觀念很陳舊，比起努力去做自己真正感興趣的事情，倒不如去做在社會價值認定的「好職業」。

男網友沮喪地說，他突然不知道自己一直以來努力的目標是什麼，如果認真努力不重要，做一個體面的職業，有好的薪水、好的社會地位，那其他職業有誰要選呢？這是他第一次被別人的父母洗臉到懷疑人生，有點搞不清楚是非對錯的標準了。

對此，呂秋遠表示，即便是律師，他也每天都在懷疑人生，可是決定你是不是繼續懷疑人生這件事，而是你確實不知道努力的目標在哪。首先在感情的部分，男方與女友的狀況在日文稱為「格差婚」，也就是所謂的「女高男低」。不過，仔細想想，一個小學老師真的會因為男友是食品廠的烘焙師傅，就聽爸媽的話分手嗎？

呂秋遠指出，會發生這樣的狀況不是格差婚，是因為她本來就不夠愛你，如果這個女生真想跟你結婚，她會有300萬種方式跟你去登記，更別說她應該早就知道自己的爸媽不喜歡你，那她怎麼捨得讓你去被洗臉？所以她要不就是故意的，否則就是沒替你想，但無論是哪種，都是精心設計好，要讓你知難而退的一場戲。

呂秋遠說，工作的部分，論起賺錢這件事，烘焙比起國小老師一點也不遜色，因為老師的薪水是固定的，也有天花板；但是烘焙業卻沒有，只要有能力做出厲害的作品，「你的日薪可以是國小老師的月薪，但問題就在於你是不是那個天選之人？」

呂秋遠表示，對這份工作有興趣，你願不願意離開代工廠這個舒適圈，自己創業，或是到可以發揮你能力的店舖工作？你真的有認真在做這份工作上嗎？你有想過10年後的自己會在哪嗎？你有想過怎麼讓努力變能力嗎？坦白說，這真的不是職業的問題，就算是乞丐，也可以當乞丐的霸主，更何況，烘焙業每天與麵包、蛋糕相處，根本是夢幻職業。

呂秋遠引述《五億探長雷洛傳》的故事說，讓自己脫離舒適圈，認同自己是一個優秀的烘焙師傅，這是你一生都得要面對的課題。如果連你都懷疑自己，往後你只會不斷的懷疑人生。