跟蹤騷擾防制法自6月1日實施，遇到上述８種行為可報警求助。（高雄市婦幼隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄一名男子在大賣場結帳時，見結帳收銀員女子年輕貌美，偷偷記下女子制服上的名牌，並且查到女子的臉書，在下方留言騷擾，後來結帳時還趁付錢時故意摸女子的手、報會員電話刻意大聲報尾數諧音我愛你「520」，種種舉動讓女子心生畏懼，因不堪其擾報警處理。6月1日《跟蹤騷擾防制法》正式實施，警方將男子依法送辦。

女子月前在大賣場工作時，結帳的時候遭一名男子問「妳FB叫什麼名字？」，女子當下回答沒有使用FB，但男子根據制服上的名牌，搜尋女子的臉書並留言，頻頻在女子貼文下留言表達愛意。

自6月起，男子時常進入賣場偷偷觀察女子上班情形，並藉機靠近，結帳故意拖延時間，趁付錢時故意摸女子的手、報會員電話刻意大聲報尾數「520」，種種舉動讓女子心生畏懼，因不堪其擾報警處理，警方遂依法開立書面告誡，嚇阻男子跟騷行為，自此不再騷擾女子。

警方表示，跟蹤騷擾防制法自6月1日實施，高市警共受理21件跟蹤騷擾案，並開出20張告誡書，以告誡約制行為人。目前跟騷案行為態樣中以「盯梢守候」比例佔4分之1為最大宗，其次是「通訊騷擾」及「監視觀察」行為；而在雙方關係中，以「前男女朋友」比例最高，其次是職場常遇的陌生人，再來是朋友，最後是鄰居，由此可見，跟騷案件的加害人常是熟人所為。

高市婦幼警察隊表示，如遇跟蹤騷擾時，可採以下幾招來應對：一、冷靜應對尋求協助。二、蒐集證據記錄過程。三、避免正面接觸或衝突。四、立即撥打報案專線110。如遇跟蹤騷擾，請結伴而行，儘量不落單並錄影錄音記錄，讓警方得以循線調查，有效遏止跟騷行為。