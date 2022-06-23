高雄春天藝術節歌仔戲徵選計畫今年邁入第十年，文化局特別在大東文化中心演藝廳規劃「戲綻春藝」特展，即日起至7月31日於大東藝術文化中心演藝廳大廳展出，邀請歷年參與計畫的七個劇團共同參展，以曾在春藝舞台上亮相的戲服、裝飾與道具，帶領歌仔戲迷重新進入一齣齣歌仔戲奇幻玄妙的精采世界，演藝廳外觀也從五月起全新換裝，邀請民眾一起暢遊春藝歌仔戲聯合製作精緻、創新、傳承10周年的時光迴廊。

從2010年起開辦的「高雄春天藝術節」，不但每年規劃藝術、音樂、戲劇、親子、傳統戲曲等演出節目，更在2012年起將大東文化藝術中心作為歌仔戲演出的重要基地，制訂「春藝歌仔戲聯演徵選計畫」，建立專家學者專業評審機制的建立，推動「現代劇場歌仔戲」的精緻化與創新化，並透過藝術節品牌擴大行銷，將當時由野台走向內台的歌仔戲曲，帶到更多群眾面前，讓老戲迷有全新的體驗，而習慣廳堂演出的觀眾也能認識傳統戲曲的生命力。迄今為止共計有7個劇團超過30齣精采好戲輪番呈現，為「高雄春天藝術節」增添傳統戲劇另類新魅力。

歷年經徵選參與春藝歌仔戲有一心戲劇團、秀琴歌劇團、尚和歌仔戲劇團、明華園天字戲劇團、明華園日字戲劇團、春美歌劇團、薪傳歌仔戲劇團等7個劇團，演出劇本跨足古代、近現代、奇幻玄妙、人倫親情與淒美愛情，為了讓老戲迷與新朋友再度回味精采好戲，文化局與高雄市立歷史博物館共同策畫「高雄春天藝術節『戲綻春藝』特展」，展出春藝歌仔戲十年來7個劇團膾炙人口的經典作品角色，以劇團提供參演春藝的角色服裝、配飾與道具打造豐富充實的視覺、聽覺及情感經驗，讓更多進入大東文化中心的觀眾，等待好戲上演前，能夠在演出空間外細細的品味與沉澱歌仔戲之美。