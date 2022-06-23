特斯拉執行長馬斯克在接受公司官方的車主與粉絲團俱樂部Tesla Owners of Silicon Valley訪問時表示，由於電池短缺和中國塞港問題，特斯拉在德州和柏林的新廠難以提高產量，並「燒掉了數十億美元」。

該俱樂部將這段在5月底進行的訪問內容分為3個部分，並周三發布最後一個部分。馬斯克在訪問中表示，現在柏林和奧斯汀新廠都成了巨大的「燒金爐」，「裡面發出轟隆隆的巨響，這都是錢在燒的聲音」。

馬斯克表示，因為在提升新型4680電池產量上面臨挑戰，以及製造傳統2170型電池的工具被卡在中國港口，特斯拉德州廠出產的電動車數量「很少」。他表示。這一切很快都會獲得解決，但還是要很注意。

在談及柏林廠時，馬斯克表示該廠已經開始使用傳統的2170型電池打造電動車，所以目前狀態稍微好一點。

馬斯克表示，上海為防疫而停工停產，這事「非常、非常困難」，停產不僅影響特斯拉上海廠的電動車生產，也影響了加州廠的車輛生產，因為該廠使用的部分零組件來自中國。他表示：「過去兩年絕對是一場供應斷鏈的噩夢，一件接著一件發生，到現在我們尚未擺脫這場噩夢」。

馬斯克並表示，特斯拉最關心的是「我們要如何讓工廠持續運轉，這樣我們才能付薪水給員工，這樣我們才不會破產」。

馬斯克曾在本月初表示，他對經濟有一種「超級糟的感覺」，並表示他認為特斯拉需要裁員約10%，同時將暫停全球所有招聘活動。本周稍早時，馬斯克表示3個月內將裁減10%的領月薪員工。

此外，馬斯克在訪談中表示，他預期特斯拉將在2023年中開始生產已數度推遲投產的Cybertruck電動皮卡。