今天在大聯盟場上洋基以5：4戰勝光芒，報了昨天輸球的仇，條紋軍派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發投球，他苦挨4分包含2支全壘打，不過並未吞敗投，因為打線在後半段猛力追擊，「法官」賈吉(Aaron Judge)單場雙響炮表現大大提振士氣，還寫下與「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)齊名的隊史全壘打紀錄。

2nd homer of the game, 27 on the season for Aaron Judge!pic.twitter.com/T1HjaW2itr — Yankees Videos (@snyyankees) June 23, 2022

洋基上一戰遭光芒新秀帕雷德斯(Isaac Paredes)轟出3響炮，先發左投柯特斯(Nestor Cortes)繳出慘烈表現，而今天蒙哥馬利碰上帕雷德斯又吃鱉了，2局對方再次敲出陽春全壘打，近況相當火燙，隨後布盧漢(Vidal Brujan)加碼2分炮，瞬間讓光芒取得3：0領先。不過4局賈吉率先突破僵局，補上本季第26轟為球隊追回1分。

而蒙哥馬利仍沒穩住，再讓布盧漢追成4：1，但他撐到6局結束，主投6局被敲9安打(2轟)失4分，有2次三振2次保送，自責分率2.97。接著洋基打線甦醒，6到8局都有得分，崔維諾(Jose Trevino)靠對方失誤和陽春炮拿2分，7局賈吉又開轟，他本季67場有6場至少2轟，成隊史自1928年貝比魯斯後，首位在前70場至少6場2轟以上球員。

Aaron Judge is the first Yankee since Babe Ruth in 1928 to have 6-multi HR games within the first 70 games of the season. pic.twitter.com/v7CW1R3wCE — YankeesMuse  (@YankeesMuse) June 23, 2022

9上洋基無攻勢，下半局在1分領先情況沒意外派出終結者荷莫斯，在上一場丟掉本季第2分的荷莫斯找回身手，上演三上三下，順利封鎖比賽並奪得第12次救援成功，雖然他無緣追逐連續未失分紀錄(局數)，但目前表現仍完美，32場投33.2局僅失2分、投出4次保送，有35次三振，戰績是4勝0敗12救援，自責分率0.53。